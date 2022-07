Franco Califano | età quando è morto | moglie | figlia | causa morte | malattia | patrimonio | eredità | tomba | dove è vissuto | quali canzoni ha scritto | per chi ha scritto | FOTO

Pubblicità

GammaStereoRoma : Franco Califano - Tutto il resto è noia - GennaroSenatore : @albertopiva_tv @LucaLindholm @pbiagiola no secondo lui ovviamente aveva qualcosa da nascondere. Come pure Franco C… - paoloigna1 : Franco Califano - Impronte digitali - AriannaAmbrosi0 : RT @paoloigna1: Franco Califano Ma che c'ho - paoloigna1 : Franco Califano Ma che c'ho -

BergamoNews.it

Una serata musicale con due icone del nostro tempo:, un artista nato in cielo su un aereo diretto a Tripoli, un battesimo che ha segnato una vita dedicata alla musica, alle parole ed ...... Brandon Allen, Grant Windsor, Ross Stanley, Stef Burns, Aldo Vigorito, Alfonso Deidda, Fausto Beccalossi, Hiram Bullock, Andrea Bocelli, Zucchero, Bono (U2), Andrea Mingardi,, Karima. New Amsterdam, Eden o Escape plan 2 La tv del 1° luglio Il pezzo di Bruno Martino del 1965 parla di ricordi struggenti e della malinconia di un amore finito. Quella del 2022 per la Capitale si consuma fra rifiuti, roghi, cinghiali e rincari. E voglia di ma ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...