Francesca Pascale | quanti soldi ha avuto da Silvio Berlusconi quando si sono lasciati

(Di venerdì 1 luglio 2022)sia marzo del 2020, periodo che l’Italia ricorda bene a causa dell’esplosione della pandemia. L’annuncio era arrivato tramite uno scarno comunicato stampa del partito Forza Italia, nel quale si leggeva che tra i due continuava a esserci un rapporto di amicizia e affetto ma null’altro. Poco dopo è giunta la notizia di una nuova storia d’amore per: l’ex presidente del Consiglio presentò in via ufficiale la deputata di Forza Italia Marta Fascina come sua nuova fidanzata. Nell’estate dello stesso anno, laricevette una cospicua buonuscita da parte del cavaliere. Ecco a quanto ammonta. La milionaria buonuscita diall’ex ...

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - elidimaggio : RT @Una_Gioia_Mai: Dopo l'annuncio dell'unione civile tra Paola Turci e Francesca Pascale ho solo letto cattiveria come avvenuto con l'unio… - elidimaggio : RT @repubblica: Paola Turci denuncia: 'Insulti omofobi dopo l'annuncio del matrimonio con Francesca Pascale' -

Nel 2022 invece ha annunciato il matrimonio con, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. L'incidente che ha segnato la vita di Paola Turci Nel 1993 Paola Turci è stata protagonista di ...Fiori d'arancio per la cantautrice Paola Turci e la ex compagna di Silvio Berlusconi,. Il rito sarà celebrato sabato 2 luglio in Comune a Montalcino (Siena) mentre i festeggiamenti serali dovrebbero tenersi nel castello di Velona, luogo da sogno sempre nel cuore della ...Gossip scatenati per l'unione civile tra Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci, in programma sabato 2 luglio a Montalcino. Cosa si sa della cerimonia.Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: le indiscrezioni sugli invitati, le nozze sono previste sabato 2 luglio a Montalcino, in Toscana ...