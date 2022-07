Forza Italia, dimissioni Vito: scoppia il caso (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Le dimissioni di Elio Vito da Forza Italia diventano un caso. Ufficializzate con tanto di lettera al presidente della Camera Roberto Fico il 19 giugno scorso, contestualmente alla decisione di non sedere più in Parlamento, terranno banco addirittura in Aula il 13 luglio prossimo, quando l’assemblea di Montecitorio (dalle 16) sarà chiamata a votare con scrutinio segreto per mettere fine alla trentennale esperienza di palazzo dell’ex ministro del Berlusconi quater (in Parlamento dal ’92) o conservare lo scranno e scegliersi, a quel punto, una nuova ‘casa politica’. In attesa di giudizio Vito, che da tempo veste i panni del ‘bastian contrario’ dentro Forza Italia (esattamente dal sì al ddl Zan in dissenso con la linea del partito, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Ledi Eliodadiventano un. Ufficializzate con tanto di lettera al presidente della Camera Roberto Fico il 19 giugno scorso, contestualmente alla decisione di non sedere più in Parlamento, terranno banco addirittura in Aula il 13 luglio prossimo, quando l’assemblea di Montecitorio (dalle 16) sarà chiamata a votare con scrutinio segreto per mettere fine alla trentennale esperienza di palazzo dell’ex ministro del Berlusconi quater (in Parlamento dal ’92) o conservare lo scranno e scegliersi, a quel punto, una nuova ‘casa politica’. In attesa di giudizio, che da tempo veste i panni del ‘bastian contrario’ dentro(esattamente dal sì al ddl Zan in dissenso con la linea del partito, ...

