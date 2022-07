Firenze: rapina fermata tramvia alle Cascine. Arrestato 20enne migrante (Di venerdì 1 luglio 2022) Si tratta di un 20enne di origine egiziana, indagato nell'ambito di una rapina a mano armata messa a segno lo scorso aprile nei pressi della fermata della tramvia alle Cascine L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 luglio 2022) Si tratta di undi origine egiziana, indagato nell'ambito di unaa mano armata messa a segno lo scorso aprile nei pressi delladellaL'articolo proviene daPost.

