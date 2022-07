Fire Emblem Warriors Three Hopes Recensione, tattico a MUSOU duro (Di venerdì 1 luglio 2022) Prima di scrivere questa Recensione mi son chiesto cosa ne pensassero i fan del Fire Emblem classico di Fire Emblem Warriors Three Hopes. Non solo uno spin off della loro serie preferita, ma uno spin off… MUSOU. Che è uno dei generi più ingiustamente bistrattati e maltrattati del mondo videoludico moderno; principalmente a causa di alcuni esponenti non proprio ispiratissimi, che hanno deviato l’opinione pubblica al riguardo. Ma di MUSOU ben fatti ne esistono eccome, soprattutto guardando al mondo Nintendo. Il che non stupisce, data l’attenzione rivolta da sempre dalla casa nipponica nei confronti delle sue preziosissime IP. A far da cavallo di battaglia per il mondo MUSOU Nintendo, fino a oggi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Prima di scrivere questami son chiesto cosa ne pensassero i fan delclassico di. Non solo uno spin off della loro serie preferita, ma uno spin off…. Che è uno dei generi più ingiustamente bistrattati e maltrattati del mondo videoludico moderno; principalmente a causa di alcuni esponenti non proprio ispiratissimi, che hanno deviato l’opinione pubblica al riguardo. Ma diben fatti ne esistono eccome, soprattutto guardando al mondo Nintendo. Il che non stupisce, data l’attenzione rivolta da sempre dalla casa nipponica nei confronti delle sue preziosissime IP. A far da cavallo di battaglia per il mondoNintendo, fino a oggi, ...

Pubblicità

NintendoFamily_ : Un Fire Emblem Warriors 2 fu inizialmente considerato prima di Fire Emblem Warriors: Three Hopes… - kutorisu : @L0VEPOTl0N Io sto giocando fire emblem three houses!! Come ti sta sembrando octopath traveler? Mi ispirava quando… - GiocareOra : Fire Emblem Heroes è il gioco per cellulare più popolare di Nintendo, guadagna $ 1 miliardo - NintendoFamily_ : Fire Emblem Heroes è il primo gioco Nintendo per smartphone a raggiungere il miliardo di incassi.… - GamingTalker : Classifica Giappone, Fire Emblem Warriors Three Hopes debutta in prima posizione con quasi 100.000 copie vendute… -