Fiorentina, Parolo consiglia: «Luis Alberto si sposerebbe benissimo con Italiano» (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ex centrocampista Italiano Parolo ha consigliato la Fiorentina, proponendo l’acquisto di Luis Alberto dalla Lazio Marco Parolo, ex centrocampista Italiano, era presente a Coverciano per cominciare il corso d’allenatore e ha parlato ai media presenti provando a consigliare anche un colpo di mercato alla Fiorentina. Luis Alberto – «Giocatore incredibile, cambia tutto. Si sposerebbe benissimo con Italiano come con tutti, farà la differenza la sua voglia. Firenze sa esaltare certi giocatori». MANDRAGORA – «Un giocatore importante, che ha intensità, gamba e voglia di emergere perché era nel giro della Nazionale all’inizio e poi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ex centrocampistahato la, proponendo l’acquisto didalla Lazio Marco, ex centrocampista, era presente a Coverciano per cominciare il corso d’allenatore e ha parlato ai media presenti provando are anche un colpo di mercato alla– «Giocatore incredibile, cambia tutto. Siconcome con tutti, farà la differenza la sua voglia. Firenze sa esaltare certi giocatori». MANDRAGORA – «Un giocatore importante, che ha intensità, gamba e voglia di emergere perché era nel giro della Nazionale all’inizio e poi ...

