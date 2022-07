Fiorentina, Dragowski verso la Spagna: le ultime (Di venerdì 1 luglio 2022) Il futuro di Dragowski è senza dubbio lontano dalla Fiorentina: il polacco è vicino alla nuova avventura in Liga Il futuro di Dragowski è senza dubbio lontano dalla Fiorentina: il polacco è vicino alla nuova avventura in Liga. Secondo quanto riportato da La Nazione, il portiere sarebbe molto vicino all’Espanyol. Sul fronte entrate si prova sempre per Gollini, ma non c’è intesa sul riscatto del giocatore. Resta viva la pista Milinkovic Savic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Il futuro diè senza dubbio lontano dalla: il polacco è vicino alla nuova avventura in Liga Il futuro diè senza dubbio lontano dalla: il polacco è vicino alla nuova avventura in Liga. Secondo quanto riportato da La Nazione, il portiere sarebbe molto vicino all’Espanyol. Sul fronte entrate si prova sempre per Gollini, ma non c’è intesa sul riscatto del giocatore. Resta viva la pista Milinkovic Savic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

