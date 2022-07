"Finanziava il jihad dall'Italia". Bosniaco arrestato a Bologna

Pubblicità

con la vita), al sostegno finanziario nei confronti dei membri dell'organizzazione ovunque si trovino (il c.d.con la proprietà). L'operazione odierna mette ancora una volta in risalto la ...È accusato di aver finanziato esponenti di cellule terroristiche di matrice jihadista, attive in Bosnia e nei Balcani, per il reclutamento di nuovi combattenti. Un bosniaco di 52 anni, sottoposto alla ...Soldi che viaggiavano attraverso money transfer e intermediari. "Daesh - sottolineano gli inquirenti - è in difficoltà dal punto di vista militare. Ma continua a spingere i propri simpatizzanti a ...che attraverso una serie di passaggi indiretti riusciva a far arrivare i finanziamenti a soggetti riconociuti come appartenenti alle organizzazioni della jihad globale. Lo schema comportamentale ...