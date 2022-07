Finale Champions, una beffa senza fine: i tifosi del Real Madrid multati perché passeggiavano per Parigi (Di venerdì 1 luglio 2022) Su As una storia surReale. Alcuni tifosi del Real Madrid, a distanza di un mese dalla Finale di Champions contro il Liverpool a Parigi, si sono visti recapitare una multa di 375 euro per aver passeggiato lungo gli Champs Elysées, a Parigi. Nella multa è indicata la causale: aver partecipato ad una manifestazione vietata. Insomma, dopo il disastro organizzativo della Finale allo Stade de France, anche la beffa. As spiega che si tratta di sei persone: un 15enne, un 70enne e quattro adulti. Camminavano al centro di Parigi nelle ore precedenti la partita, indossando le magliette della squadra e portando con sé le bandiere. Ad un certo punto, alcuni poliziotti hanno preteso di identificarli attraverso i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) Su As una storia sure. Alcunidel, a distanza di un mese dalladicontro il Liverpool a, si sono visti recapitare una multa di 375 euro per aver passeggiato lungo gli Champs Elysées, a. Nella multa è indicata la causale: aver partecipato ad una manifestazione vietata. Insomma, dopo il disastro organizzativo dellaallo Stade de France, anche la. As spiega che si tratta di sei persone: un 15enne, un 70enne e quattro adulti. Camminavano al centro dinelle ore precedenti la partita, indossando le magliette della squadra e portando con sé le bandiere. Ad un certo punto, alcuni poliziotti hanno preteso di identificarli attraverso i ...

