FIFA 23: L'Inter avrà la licenza ufficiale nel nuovo capitolo della serie

Dopo l'annuncio della partnership tra L'Inter e Konami divulgato tramite il sito ufficiale del club neroazzurro molti fan della serie FIFA si stanno chiedendo se EA Sports potrà ancora utilizzare la licenza del club. Stando al comunicato ufficiale divulgato non è menzionato in alcun modo che la licenza dell'Inter è stata concessa in esclusiva a Konami. Nelle ultime ore si parla di un'ipotetica esclusiva a partite dalla stagione 2023/2024 ma nè la software house giapponese nè L'Inter hanno mai confermato questa indiscrezione apparsa sul web. Anche nell'ultimo comunicato divulgato da EA Sports è stato confermato che la licenza dell'Inter continuerà ad essere presente in FIFA 23.

