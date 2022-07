Ferrovie | ecco la nuova società per la Grecia

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 luglio 2022) Si alza il sipario su Hellenic Train, ladi trasporto ferroviario greca per passeggeri e merci controllata da Trenitalia. Un nuovo brand, svelato in occasione della visita ad Atene del ministro dell’Economia Daniele Franco, accompagnato dall’ad di Fs Luigi Ferraris. “Con Hellenic Train inizia il tempo nuovo anche della mobilità greca”, ha spiegato Ferraris in occasione della cerimonia di presentazione. “Vogliamo dare, insieme alle istituzioni elleniche, un concreto contributo per la costruzione di un nuovo modello di trasporto intermodale, digitale e green. E realizzare gli stessi obiettivi che perseguiamo in Italia con il nostro Piano Industriale, assumendoci l’impegno, anche qui in, di invogliare sempre più passeggeri a scegliere il treno per i loro spostamenti. Facendo quindi crescere la loro quota percentuale ...