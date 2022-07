Ferrieri Caputi di Livorno sarà il primo arbitro donna della serie A. “Promossa perché lo merita” (Di venerdì 1 luglio 2022) Tra gli arbitri promossi dalla Can C alla Can, come previsto, c’è anche Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, prima donna inserita nell’organico dei direttori di gara di A e B. «È un momento storico, ma non vogliamo togliere nulla agli altri. È il percorso iniziato di anni fa, un percorso di merito e non di privilegio», dice il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange. “Preparata tecnicamente e atleticamente” “Maria Sole è stata Promossa perché lo merita. Non è una questione di genere ma di capacità, c’è una graduatoria e i primi cinque vengono promossi”. Lo ha detto il designatore della Can C, Maurizio Ciampi, parlando dell’ufficialità della promozione nell’organico arbitrale della Can ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Tra gli arbitri promossi dalla Can C alla Can, come previsto, c’è anche Maria Solesezione di, primainserita nell’organico dei direttori di gara di A e B. «È un momento storico, ma non vogliamo togliere nulla agli altri. È il percorso iniziato di anni fa, un percorso di merito e non di privilegio», dice il presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange. “Preparata tecnicamente e atleticamente” “Maria Sole è statalo. Non è una questione di genere ma di capacità, c’è una graduatoria e i primi cinque vengono promossi”. Lo ha detto il designatoreCan C, Maurizio Ciampi, parlando dell’ufficialitàpromozione nell’organico arbitraleCan ...

