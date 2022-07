"Fellini Forbidden" contiene le caricature del cineasta dell'organo genitale maschile (Di venerdì 1 luglio 2022) Si inaugura il 9 luglio la mostra Fellini Forbidden. Un’esposizione allestita nella sede del Palazzo del Fulgor di Rimini e dedicata al particolare lavoro grafico realizzato da Federico Fellini in preparazione del suo film del 1976 Il Casanova. “La dolce vita”: le immagine del film di Federico Fellini guarda le foto I 42 disegni originali di Fellini Continuano le iniziative del Fellini Museum che affianca alla sua collezione permanente sempre nuove esposizioni temporanee. Come quella di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 luglio 2022) Si inaugura il 9 luglio la mostra. Un’esposizione allestita nella sede del Palazzo del Fulgor di Rimini e dedicata al particolare lavoro grafico realizzato da Federicoin preparazione del suo film del 1976 Il Casanova. “La dolce vita”: le immagine del film di Federicoguarda le foto I 42 disegni originali diContinuano le iniziative delMuseum che affianca alla sua collezione permanente sempre nuove esposizioni temporanee. Come quella di ...

