Federica Panicucci lo ha lasciato | fulmine a ciel sereno per tutti

(Di venerdì 1 luglio 2022) La conduttriceha in serbo una notizia assai succosa: cambiamento epocale nella sua vita.(fonte youtube)La conduttriceè da anni il volto vincente del daytime di Mediaset. La popolare mattatrice, infatti, conduce con successo il programma di attualità, gossip e cronaca “Mattino 5” in sinergia con il collega Francesco Vecchi. Il rotocalco mattutino miete da sempre ottimi ascolti, sbaragliando la concorrenza RAI di “Storie italiane” e “Unomattina”. Da pochi giorni il programma ha chiuso i battenti, lasciando a Simona Branchetti il compito di gestire l’informazione del daytime di Canale 5 con il suo “Morning news”. La chiusura di stagione è stata davvero stellare, per la coppia-Vecchi, ma ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - GiadaGuazzaloca : @MasterAb88 @MikyS03 Quando inzia Federica panicucci - TV_Italiana : La veramente novità dei prossimi #PalinsestiMediaset di #Italia1 è... Federica Panicucci! - zioale__ : @ny152aral gli opinionisti dell’isola cambiano ogni anno, a condurre back to school ci sarà federica panicucci - GossipNews_it : Federica Panicucci splende a Cagliari all'evento a supporto delle donne: foto -

A Mattina 5 inoltre, Ospite di, c'è la criminologa Anna Vagli, che ha chiarito il motivo delle tracce ematiche nella casa della donna e sui suoi vestiti: "Sangue trovato in casa è ...Grandi novità in casa Mediaset . Nicola Savino lascia per Tv8 e al suo posto, al timone di Back to School , subentrache conquista così la prima serata di Italia 1 .promossa alla prima serata su Italia 1 Volto iconico di Mattino 5 ,può vantare uno stuolo di ...La conduttrice Federica Panicucci è da anni il volto vincente del daytime di Mediaset. La popolare mattatrice, infatti, conduce con successo il programma di attualità, gossip e cronaca “Mattino 5” in ...A più di 15 anni dalla prima edizione de La pupa e il secchione la conduttrice toscana sarà alla guida di un reality show su Italia 1: sostituirà Nicola Savino ...