Farmaci letali a malati Covid, assolto il medico Carlo Mosca dall’accusa di omicidio volontario (Di venerdì 1 luglio 2022) Era accusato di omicidio volontario per morte di due pazienti Covid deceduti a marzo 2020. Il medico Carlo Mosca è stato assolto dalla Corte d’assise di Brescia. Per il primario, sospeso del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, l’accusa aveva chiesto 24 anni di carcere mentre la difesa l’assoluzione. Disposta anche l’immediata cessazione della misura degli arresti domiciliari e la trasmissione degli atti in procura per calunnia nei confronti dei due infermieri che avevano accusato il medico. “Dietro questa vicenda c’è tutta una macchinazione“, era stata la replica dei legali del medico alla richiesta di condanna della procura. Era accusato della morte di due pazienti, di 61 e 79 anni, ricoverati a marzo 2020 nella prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Era accusato diper morte di due pazientideceduti a marzo 2020. Ilè statodalla Corte d’assise di Brescia. Per il primario, sospeso del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari, l’accusa aveva chiesto 24 anni di carcere mentre la difesa l’assoluzione. Disposta anche l’immediata cessazione della misura degli arresti domiciliari e la trasmissione degli atti in procura per calunnia nei confronti dei due infermieri che avevano accusato il. “Dietro questa vicenda c’è tutta una macchinazione“, era stata la replica dei legali delalla richiesta di condanna della procura. Era accusato della morte di due pazienti, di 61 e 79 anni, ricoverati a marzo 2020 nella prima ...

Pubblicità

repubblica : Covid, per il primario Carlo Mosca chiesti 24 anni di carcere: 'Uccise due pazienti con farmaci letali per liberare… - fattoquotidiano : Brescia, il pm chiede 24 anni di carcere per il primario di Montichiari accusato di aver somministrato farmaci leta… - tax_tweet : RT @repubblica: Covid, assolto il primario Carlo Mosca: 'Non ha ucciso i pazienti con farmaci letali, su di lui calunnie'. Scarcerazione im… - repubblica : Covid, assolto il primario Carlo Mosca: 'Non ha ucciso i pazienti con farmaci letali, su di lui calunnie'. Scarcera… - fattoquotidiano : Farmaci letali a malati Covid, assolto il medico Carlo Mosca dall’accusa di omicidio volontario -