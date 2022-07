Far west a Roma. Rocambolesco assalto ad un portavalori in zona Casilina. Il bottino è stato di 350 mila euro (Di venerdì 1 luglio 2022) Far west a Roma. Rocambolesco assalto ad un portavalori questa mattina in zona Casilina a Roma. È successo poco prima delle 8 quando un gruppo di banditi, arrivati sul posto a bordo in un furgone, ha messo a segno un colpo da circa 350 mila euro. Far west a Roma, l’assalto Il mezzo blindato, all’altezza di via Anteo, è stato abbordato dai malviventi. A quel punto è infuriata una sparatoria con le guardie giurate, una delle quali è rimasta ferita. I banditi avrebbero sparato almeno tre volte. Al termine del blitz, i criminali sono risaliti su alcune auto che avevano lasciato appostate, abbandonando il furgoncino, e hanno fatto perdere le proprie ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Farad unquesta mattina in. È successo poco prima delle 8 quando un gruppo di banditi, arrivati sul posto a bordo in un furgone, ha messo a segno un colpo da circa 350. Far, l’Il mezzo blindato, all’altezza di via Anteo, èabbordato dai malviventi. A quel punto è infuriata una sparatoria con le guardie giurate, una delle quali è rimasta ferita. I banditi avrebbero sparato almeno tre volte. Al termine del blitz, i criminali sono risaliti su alcune auto che avevano lasciato appostate, abbandonando il furgoncino, e hanno fatto perdere le proprie ...

Pubblicità

nicolaPalumbo00 : RT @tempoweb: Far west a #Roma, assalto al #portavalori. Ferita una guardia giurata, i rapinatori fuggono con un bottino milionario #torrea… - LiberaMartha : Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata - incontriurbani : RT @romatoday: Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata - News24_it : Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata - RomaToday - infoitinterno : Far west a Roma, commando assalta portavalori e spara: ferita guardia giurata -