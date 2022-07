Fan di Ultimo incontra sua madre: “Lei è pazza ad averlo partorito, me lo paga lei lo psicologo ora?”, la reazione (Di venerdì 1 luglio 2022) La mamma di Ultimo è sempre stata presente nella vita dell’artista ed i suoi fan la conoscono molto bene. Proprio a lei il cantante ha dedicato un paio di canzoni, fra le più famose senza dubbio La Stazione Dei Ricordi (presente nell’album Colpa Delle Favole). In questa canta: “Mamma ti ho deluso tante volte, ma non è vittimismo, maledico il giorno in cui non mi hai più visto. I professori che ti urlavano suo figlio è marcio dentro, ma che ne sanno loro, che ne sanno tutti“. E non è l’unica. Un’altra canzone che ha dedicato a sua mamma è 7+3, come da lui stesso dichiarato. “Circa due settimane fa ho scritto una canzone alla chitarra si chiama 7+3. È un pezzo che ho scritto di getto, in pochi minuti e l’ho fatto pensando a mia madre. È a lei che voglio dedicarlo. Si tratta di un pezzo speciale, intimo. È il mio regalo di Natale”. Fan di ... Leggi su biccy (Di venerdì 1 luglio 2022) La mamma diè sempre stata presente nella vita dell’artista ed i suoi fan la conoscono molto bene. Proprio a lei il cantante ha dedicato un paio di canzoni, fra le più famose senza dubbio La Stazione Dei Ricordi (presente nell’album Colpa Delle Favole). In questa canta: “Mamma ti ho deluso tante volte, ma non è vittimismo, maledico il giorno in cui non mi hai più visto. I professori che ti urlavano suo figlio è marcio dentro, ma che ne sanno loro, che ne sanno tutti“. E non è l’unica. Un’altra canzone che ha dedicato a sua mamma è 7+3, come da lui stesso dichiarato. “Circa due settimane fa ho scritto una canzone alla chitarra si chiama 7+3. È un pezzo che ho scritto di getto, in pochi minuti e l’ho fatto pensando a mia. È a lei che voglio dedicarlo. Si tratta di un pezzo speciale, intimo. È il mio regalo di Natale”. Fan di ...

Pubblicità

StraNotizie : Fan di Ultimo incontra sua madre: “Lei è pazza ad averlo partorito, me lo paga lei lo psicologo ora?”, la reazione - teresaarg_ : Teresa insultata dai fan di Ultimo pt 72727272 - Sesto_fan : RT @Mickyce83: 'all'ultimo ma abbiamo rinnovato' 'siamo un po' in ritardo ma recupereremo' Ma per i fantastici andava tutto bene e non c'e… - andrea5952 : @Alex_aang00 ale per essere fan di bettuzza che azzo di barchina gli metti minimo un 100 mt poi che e' quella cos… - ImThatSatanist : Io che mi preparo a guardare cartoni da emo ed insultare fan di Ultimo -