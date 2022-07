Famiglia in ostaggio, rapina tra botte e insulti: caccia ai banditi dell'est (Di venerdì 1 luglio 2022) rapina in villa ad Alserio (Como): un gruppo di malviventi a volto coperto ha fatto irruzione nella casa, poi sono iniziate le violenze. botte e minacce al capoFamiglia: "Dicci dov'è la cassaforte" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022)in villa ad Alserio (Como): un gruppo di malviventi a volto coperto ha fatto irruzione nella casa, poi sono iniziate le violenze.e minacce al capo: "Dicci dov'è la cassaforte"

