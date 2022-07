Faida tra Maranesi e Melitesi, estradato il ras Raffaele Mauriello dopo 4 anni a Dubai (Di venerdì 1 luglio 2022) Finita la latitanza d’oro a Dubai del ras degli Scissionisti. Raffaele Mauriello, classe 1989, questa mattina è stato preso in consegna dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e dagli agenti della Squadra Mobile a Fiumicino, aeroporto di Roma. Omicidi di camorra, estradato ras degli Scissionisti Raffaele Mauriello Grazie all’estradizione concessa dagli Emirati Arabi Uniti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) Finita la latitanza d’oro adel ras degli Scissionisti., classe 1989, questa mattina è stato preso in consegna dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e dagli agenti della Squadra Mobile a Fiumicino, aeroporto di Roma. Omicidi di camorra,ras degli ScissionistiGrazie all’estradizione concessa dagli Emirati Arabi Uniti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

RedazioneTvcity : 27enne scomparso a Napoli, possibile faida tra gruppi criminali - - andrewMo74 : @Gla_mazon Si veramente un bel film. Se non l'hai vista c'è una bellissima serie di Ryan Murphy 'Faida' incentrata… - paul19_urby : Faida tra benze e una del normal Twitter in cui mi sono introfulato sta toccando punti altissimi, mai visto uno come lui mai - modernormale : RT @mariottismo: La faida Milan Twitter - Roma Twitter è la cosa più stupida ma più avvincente delle ultime settimane, è come vedere un com… - scincascin : ci vediamo a chieti x pescaresi QUESTA SEQUENZA MIO DIO LUI NON SA CHE C È UNA FAIDA TRA PESCARESI E CHIETINI… -