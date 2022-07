F1, Max Verstappen: “Giornata difficile da leggere, le gomme incideranno molto! La Ferrari? Veloce come sempre” (Di venerdì 1 luglio 2022) Max Verstappen sa che dovrà ancora lavorare parecchio al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, il campione del mondo in carica ha completato due ore di lavoro del tutto peculiari. Nella FP1, infatti, non ha praticamente girato per colpa della pioggia, mentre nella FP2 ha faticato più del previsto. Da un lato, infatti, la sua RB18 non è apparsa impeccabile, con l’olandese costretto a tentare più giri per avvicinarsi ai migliori, mentre nella simulazione di passo gara (comunque limitata) la sua Red Bull ha fatto vedere di avere a disposizione un buon ritmo, ma non trascendentale come accaduto in altri circuiti. Il suo commento a Sky Sports UK al termine della Giornata di Silverstone: “Non è ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Maxsa che dovrà ancora lavorare parecchio al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, il campione del mondo in carica ha completato due ore di lavoro del tutto peculiari. Nella FP1, infatti, non ha praticamente girato per colpa della pioggia, mentre nella FP2 ha faticato più del previsto. Da un lato, infatti, la sua RB18 non è apparsa impeccabile, con l’olandese costretto a tentare più giri per avvicinarsi ai migliori, mentre nella simulazione di passo gara (comunque limitata) la sua Red Bull ha fatto vedere di avere a disposizione un buon ritmo, ma non trascendentaleaccaduto in altri circuiti. Il suo commento a Sky Sports UK al termine delladi Silverstone: “Non è ...

