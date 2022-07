F1, il meteo del GP Gran Bretagna: rischio pioggia per le qualifiche, domenica con il sole (Di venerdì 1 luglio 2022) Si prospetta un weekend complicato per i team di F1, impegnati a Silverstone (Gran Bretagna) per decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul celebre tracciato del Regno Unito è terminata una prima sessione di prove libere che può aver rappresentato una sorta di cartina di tornasole rispetto all’andamento del fine-settimana. Il riferimento è al meteo instabile e alla variabilità dello stesso. La pioggia infatti è arrivata puntualmente con l’inizio della FP1, salvo poi terminare e creare una condizione di umido non facile da interpretare per i piloti. Non è un caso che alcuni, come i piloti della Red Bull, abbiano deciso di non girare, per non prendere dei rischi, ma vi potrebbe essere una replica. Le previsioni meteo annunciano pioggia per la continuazione di questo day-1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Si prospetta un weekend complicato per i team di F1, impegnati a Silverstone () per decimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul celebre tracciato del Regno Unito è terminata una prima sessione di prove libere che può aver rappresentato una sorta di cartina di tornarispetto all’andamento del fine-settimana. Il riferimento è alinstabile e alla variabilità dello stesso. Lainfatti è arrivata puntualmente con l’inizio della FP1, salvo poi terminare e creare una condizione di umido non facile da interpretare per i piloti. Non è un caso che alcuni, come i piloti della Red Bull, abbiano deciso di non girare, per non prendere dei rischi, ma vi potrebbe essere una replica. Le previsioniannuncianoper la continuazione di questo day-1 ...

