F1 GP Gran Bretagna 2022, Perez: “Abbiamo iniziato col piede sbagliato. Ferrari niente di speciale” (Di venerdì 1 luglio 2022) “Oggi non è stata una Grande giornata, c’è qualche problema che dobbiamo cercare di capire. Abbiamo anche fatto dei long run molto corti. Non è certo un Grande inizio, siamo partiti con il piede sbagliato. Dobbiamo capire cosa non va e sarà difficile. Se riesco a riprendere la giusta confidenza tutto andrà bene. Sospetto problemi dal punto di vista dell’aerodinamica”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Sergio Perez, dopo le per nulla positive prove libere del venerdì nel Gran Premio di Gran Bretagna di F1: “Le Ferrari sembrano forti, ma niente di troppo speciale. Possiamo provare ad avvicinarci domani in qualifica” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) “Oggi non è stata unade giornata, c’è qualche problema che dobbiamo cercare di capire.anche fatto dei long run molto corti. Non è certo unde inizio, siamo partiti con il. Dobbiamo capire cosa non va e sarà difficile. Se riesco a riprendere la giusta confidenza tutto andrà bene. Sospetto problemi dal punto di vista dell’aerodinamica”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Sergio, dopo le per nulla positive prove libere del venerdì nelPremio didi F1: “Lesembrano forti, madi troppo. Possiamo provare ad avvicinarci domani in qualifica” SportFace.

Pubblicità

fattoquotidiano : Gran Bretagna, si dimette membro del governo di Boris Johnson: “Ha palpeggiato due uomini in un club” - SkySportF1 : ?? Sainz si prende le FP2 a Silverstone alle sue spalle Hamilton e Norris I risultati ? - SkySportF1 : ?? #FP1 Ferrari in TOP 3 (-26'??) ? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - dipietra_ntonio : RT @GeopoliticalCen: Cambio di comando al 48º Fighter Wing americano di stanza in Gran Bretagna. Il Colonello Camilletti viene sostituito d… - F1ingenerale_ : Il sette volte campione del mondo Lewis #Hamilton chiude le prove libere a #Silverstone in P2. La #Mercedes ha anch… -