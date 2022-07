F1 | GP Gran Bretagna 2022 | cos’ha cambiato Sainz sulla Ferrari? Perché non rischia penalità

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un weekend iniziato con un contrattempo laa Silverstone (), decimo round del Mondialedi F1. La scuderia di Maranello è stata costretta a interveniremonoposto dello spagnolo Carlos. Come era già accaduto nel corso del fine-settimana in Spagna, è stata necessaria la sostituzione del telaio della F1-75 dell’iberico. Motivo? Dopo aver completato il montaggio della monoposto, come riportato da Motorsport.com e confermato poi da Sky Sport, i tecnici hanno provveduto ad avviare il motore per verificare il tutto. La telemetria, però, ha evidenziato un problema al sistema di pescaggio del carburante all’interno del serbatoio, replicando quanto era accaduto nel fine-settimana catalano. La conseguenza è stata quindi l’impiego della scocca di scorta. Dal ...

