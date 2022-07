Estate nelle «Terre del Vescovado» | un’agenda di appuntamenti tra colli e cultura

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 1 luglio 2022) Teatro, musica, letture, visite guidate, attività per i più piccoli e molto altro in programma per i mesi estivi tra i borghi, le vigne e idel Serio. Nel territorio gli eventi portano alla scoperta di cascine, palazzi, piazze e parchi allae allo spettacolo, per una serie di iniziative da non perdere