Esperti, scienziati, amministrazioni a confronto per sostenere il futuro dell’Ente Geopaleontologico (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giornate intensissime per Benevento, dove il congresso EAVP che ha raccolto in città oltre 150 paleontologi da tutta Europa (e molti altri erano collegati in streaming) e per l’Ente Geopaleontologico di Pietraroja, che ha co-organizzato questo evento scientifico che ha superato la boa dei suoi lavori e ora vede il traguardo finale. L’occasione è stata colta dall’Ente per promuovere domani – ultima giornata dei lavori – alle 10 una tavola rotonda tutta mirata a discutere del suo futuro e della sua missione. L’appuntamento è intitolato “Gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del Geosito di Pietraroja”. Alla tavola rotonda, che sarà coordinata dal presidente dell’Ente Gennaro Santamaria, sono previste relazioni di Antonello Bartiromo paleontologo parte degli organismi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giornate intensissime per Benevento, dove il congresso EAVP che ha raccolto in città oltre 150 paleontologi da tutta Europa (e molti altri erano collegati in streaming) e per l’Entedi Pietraroja, che ha co-organizzato questo evento scientifico che ha superato la boa dei suoi lavori e ora vede il traguardo finale. L’occasione è stata colta dall’Ente per promuovere domani – ultima giornata dei lavori – alle 10 una tavola rotonda tutta mirata a discutere del suoe della sua missione. L’appuntamento è intitolato “Gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del Geosito di Pietraroja”. Alla tavola rotonda, che sarà coordinata dal presidenteGennaro Santamaria, sono previste relazioni di Antonello Bartiromo paleontologo parte degli organismi ...

