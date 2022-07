Esistono anche i negazionisti della siccità (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Video di uno dei (rari) scrosci d'acqua negli ultimi mesi e di cime innevate, l'hashtag #siccitànelvostrocervello come bandiera, insulti al premier Mario Draghi considerato colpevole di vari misfatti, tra i quali alimentare una finta emergenza. Sul web corre il negazionismo della siccità, i cui interpreti spesso coincidono con chi ritiene invenzioni il Covid, la guerra in Ucraina e il massacro di Bucha e il cambiamento climatico, come si evince dai tweet che mettono insieme tutte queste 'tesi'. “Non fidatevi di quello che vi si racconta, il fiume Po è un fiume falso. Quando vede i giornalisti si fa vedere secco, pallido e malato. Quando se ne vanno le telecamere si presenta così”, e segue foto del Po ‘in salute', la cui data è però impossibile da verificare. La siccità viene definita una “truffa”, “un modo ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Video di uno dei (rari) scrosci d'acqua negli ultimi mesi e di cime innevate, l'hashtag #nelvostrocervello come bandiera, insulti al premier Mario Draghi considerato colpevole di vari misfatti, tra i quali alimentare una finta emergenza. Sul web corre il negazionismo, i cui interpreti spesso coincidono con chi ritiene invenzioni il Covid, la guerra in Ucraina e il massacro di Bucha e il cambiamento climatico, come si evince dai tweet che mettono insieme tutte queste 'tesi'. “Non fidatevi di quello che vi si racconta, il fiume Po è un fiume falso. Quando vede i giornalisti si fa vedere secco, pallido e malato. Quando se ne vanno le telecamere si presenta così”, e segue foto del Po ‘in salute', la cui data è però impossibile da verificare. Laviene definita una “truffa”, “un modo ...

