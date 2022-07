Entro 50 anni la siccità raggiungerà livelli mai visti prima (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Un futuro in cui le condizioni di siccità aberranti diventeranno più frequenti sembra sarà la nuova normalità. A constatarlo è stato un nuovo studio condotto dall'Istituto Nazionale per gli Studi Ambientali (NIES), in Giappone, e pubblicato su Nature Communications. Gli impatti del riscaldamento previsti mostrano significative disparità regionali nella loro intensità e nel ritmo della loro crescita nel tempo. In circa 30-50 anni, si prevede che condizioni di siccità senza precedenti saranno più frequenti e consecutive in alcune regioni anche con uno scenario di bassa concentrazione di gas serra. Per una strategia di successo sul cambiamento climatico, è fondamentale capire come gli impatti del riscaldamento globale possono evolversi nel tempo. "Per quanto riguarda le precipitazioni e la temperatura, studi ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Un futuro in cui le condizioni diaberranti diventeranno più frequenti sembra sarà la nuova normalità. A constatarlo è stato un nuovo studio condotto dall'Istituto Nazionale per gli Studi Ambientali (NIES), in Giappone, e pubblicato su Nature Communications. Gli impatti del riscaldamento premostrano significative disparità regionali nella loro intensità e nel ritmo della loro crescita nel tempo. In circa 30-50, si prevede che condizioni disenza precedenti saranno più frequenti e consecutive in alcune regioni anche con uno scenario di bassa concentrazione di gas serra. Per una strategia di successo sul cambiamento climatico, è fondamentale capire come gli impatti del riscaldamento globale possono evolversi nel tempo. "Per quanto riguarda le precipitazioni e la temperatura, studi ...

