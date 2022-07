Emergenza loculi a Santa Marinella | il Sindaco | “Ne costruiremo di nuovi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 1 luglio 2022)– È stato firmato ieri il contratto previsto dal project financing per la costruzione di 3.500. Lo annuncia ilPietro Tidei: “Per la Città è un grande giorno, finalmente possiamo dire di essere usciti definitivamente dal dissesto finanziario ed aver sottoscritto la fine dell’“. Dopo la firma del contratto, il passo iniziale sarà la realizzazione di 430con i quali si procederà, per ordine di requisizione, alla restituzione agli aventi diritto, ovvero agli oltre 150 cittadini che in questi anni hanno acquistato regolarmente il loro loculo e che gli era stato tolto in assenza di posti disponibili per i defunti ai quali è stata data in questo modo degna sepoltura. Il ...