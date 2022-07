Elisa Esposito, chi è l’autrice del “parlare in corsivo”: dalle lezioni su TikTok alle serate in discoteca (Di venerdì 1 luglio 2022) Elisa Esposito è la giovanissima TikToker che sta spopolando sui social per le sue lezioni di “parlare in corsivo” che ha fatto schizzare letteralmente i suoi follower ma anche la sua popolarità fuori dalla realtà virtuale. Elisa Esposito, chi è l’autrice del “parlare in corsivo” Elisa Esposito è studente ed influencer. Ha 19 anni, è nata nel 2003, e questa estate ha sostenuto l’esame di maturità. Nell’Ottobre 2021 ha aperto un canale su TikTok ed è diventata famosa nel corso dei mesi per il cosiddetto “parlare in corsivo”. Attualmente ha oltre 827mila follower ed è conosciuta proprio come la “prof di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022)è la giovanissimaer che sta spopolando sui social per le suedi “in” che ha fatto schizzare letteralmente i suoi follower ma anche la sua popolarità fuori dalla realtà virtuale., chi èdel “inè studente ed influencer. Ha 19 anni, è nata nel 2003, e questa estate ha sostenuto l’esame di maturità. Nell’Ottobre 2021 ha aperto un canale sued è diventata famosa nel corso dei mesi per il cosiddetto “in”. Attualmente ha oltre 827mila follower ed è conosciuta proprio come la “prof di ...

