Elezioni Usa, il sondaggio: Trump ‘batte’ Biden nel 2024 (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – In un ipotetico nuovo duello nelle Elezioni Usa tra Donald Trump e Joe Biden nel 2024, il repubblicano vincerebbe con il 44% dei voti, contro il 39% del presidente democratico. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Emerson college, citato da The Hill, secondo cui il 12% degli interpellati ha risposto che voterebbe per qualcun altro. Già a maggio un analogo sondaggio attribuiva a Trump il 44% delle preferenze, ma all’epoca Biden poteva contare sul 42% dei voti. Intanto il presidente degli Stati Uniti torna a fare appello agli americani perché eleggano candidati democratici alle Elezioni di novembre per rovesciare la sentenza della Corte suprema sull’aborto. In un incontro virtuale con una decina di governatori ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – In un ipotetico nuovo duello nelleUsa tra Donalde Joenel, il repubblicano vincerebbe con il 44% dei voti, contro il 39% del presidente democratico. E’ quanto emerge da uncondotto dall’Emerson college, citato da The Hill, secondo cui il 12% degli interpellati ha risposto che voterebbe per qualcun altro. Già a maggio un analogoattribuiva ail 44% delle preferenze, ma all’epocapoteva contare sul 42% dei voti. Intanto il presidente degli Stati Uniti torna a fare appello agli americani perché eleggano candidati democratici alledi novembre per rovesciare la sentenza della Corte suprema sull’aborto. In un incontro virtuale con una decina di governatori ...

