Elezioni Usa | il sondaggio | Trump ‘batte’ Biden nel 2024

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – In un ipotetico nuovo duello nelleUsa tra Donalde Joenel, il repubblicano vincerebbe con il 44% dei voti, contro il 39% del presidente democratico. E’ quanto emerge da uncondotto dall’Emerson college, citato da The Hill, secondo cui il 12% degli interpellati ha risposto che voterebbe per qualcun altro. Già a maggio un analogoattribuiva ail 44% delle preferenze, ma all’epocapoteva contare sul 42% dei voti. Intanto il presidente degli Stati Uniti torna a fare appello agli americani perché eleggano candidati democratici alledi novembre per rovesciare la sentenza della Corte suprema sull’aborto. In un incontro virtuale con una decina di governatori ...