Elena Del Pozzo | arrivano nuovi fatti sull’omicidio della bimba | il caso a Quarto Grado

Elena Del Pozzo è la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Il 13 giugno Martina Patti va a prendere la figlia all'asilo, pranzano e con la scusa di un gioco la porta nelle campagne vicino a casa, dove avviene l'omicidio. Nel tentativo di sviare le indagini inventa il rapimento della figlia da parte di tre uomini incappucciati e armati e per rendere verosimile il fatto rompe anche la maniglia della sua automobile. Inoltre la Procura ha chiesto un esame tossicologico per capire se la bimba aveva assunto farmaci o droghe. Elena Del Pozzo sarebbe stata stordita dalla madre con qualche sostanza prima dell'omicidio. La bambina non sarebbe stata cosciente durante il delitto.

