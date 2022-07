Ederson-Atalanta | rischio telenovela | i “dettagli importanti” che mancano per la fumata bianca

(Di venerdì 1 luglio 2022) Per il matrimonio trae l’pareva praticamente tutto fatto: giocatore e società si sono promessi sposi da un mesetto circa ma per il fatidico sì, parole dell’amministratore delegato Luca Percassi,ancora “”. Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno i dirigenti nerazzurri hanno affondato il colpo, trovando l’accordo con il giocatore e l’intesa di massima anche con la Salernitana, proprietaria del cartellino: una giocata d’anticipo decisiva per mettere l’in una posizione di vantaggio rispetto alle altre pretendenti, Inter su tutte. “Ci sono i giocatori, gli agenti e le proprietà: nei prossimi giorni sapremo qualcosa di più concreto e definitivo”: cosa si nasconde dietro le parole pronunciate giovedì da Percassi ...

Salerno . Dopo aver blindato Bohinen e Lassana Coulibaly , la Salernitana potrebbe riconfermare anche. La trattativa con l', infatti, si è improvvisamente arenata ed il calciatore dovrebbe partire per il ritiro granata. Nelle scorse ore si è messo in viaggio per raggiungere l'Italia e ...Commenta per primo La contropartita per l'affare, in aggiunta ai 15 milioni messi sul piatto dall', erano i 10 milioni del valore del cartellino del difensore Matteo Lovato, che piaceva molto alla Salernitana. I rapporti di amicizia ...E proprio l'Atalanta è uscita allo scoperto, questa la versione ufficiale del sodalizio nerazzurro: 'Ci sono dei dettagli importanti. Ci sono i giocatori, gli agenti e le proprietà: nei prossimi giorn ...Salernitana in versione cantiere aperto a poche ore dalla partenza per il ritiro. Nessuno si sarebbe aspettato grossi colpi nei 40 giorni post campionato, ci mancherebbe, ma Iervolino aveva fatto una.