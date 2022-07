“È successo all’improvviso”. Mercedesz Henger, disavventura al rientro in Italia: “Sempre a me” (Di venerdì 1 luglio 2022) Per i finalisti dell’Isola dei Famosi è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni. Dopo tre mesi i Honduras hanno fatto rientro in Italia e sono richiestissimi tra eventi ed interviste. Molti di loro stanno ripercorrendo l’esperienza come naufraghi e stanno raccontando ciò che è successo sull’Isola svelando numerosi retroscena. Durante il reality il pubblico si è illuso riguardo una possibile storia tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Il fratello di Guendalina alla fanpage thepipol tv ha affermato di non essersi fidato di lei: “Esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito”. Mercedesz Henger ha provato a fare chiarezza sulla questione: “Sono interessata solo a risolvere le cose nella vita reale e così sto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Per i finalisti dell’Isola dei Famosi è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni. Dopo tre mesi i Honduras hanno fattoine sono richiestissimi tra eventi ed interviste. Molti di loro stanno ripercorrendo l’esperienza come naufraghi e stanno raccontando ciò che èsull’Isola svelando numerosi retroscena. Durante il reality il pubblico si è illuso riguardo una possibile storia tra Edoardo Tavassi e. Il fratello di Guendalina alla fanpage thepipol tv ha affermato di non essersi fidato di lei: “Esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito”.ha provato a fare chiarezza sulla questione: “Sono interessata solo a risolvere le cose nella vita reale e così sto ...

