E se Bradley Cooper diventasse il prossimo vicepresidente degli Stati Uniti? (Di venerdì 1 luglio 2022) Bradley Cooper si dà alla politica? Secondo lo speaker radiofonico Howard Stern, l’attore e regista, attualmente impegnato sul set del suo film Maestro, avrebbe accettato di fargli da vicepresidente quando correrà per la Casa Bianca nel 2024. Foto Ansa Quanto sia serio questo annuncio è tutto da stabile. Ma gli americani hanno già dimostrato in passato di non badare troppo al background di chi mandano alla Casa Bianca. In fondo, hanno eletto sia un divo di Hollywood come Ronald Regan che un tycoon controverso come Donald Trump. Perché non un impenitente conduttore radiofonico? Che vuole farsi accompagnare in questa folle corsa da un beniamino del cinema: Bradley Cooper. Un trucco pazzesco quello usato su Bradley Cooper per invecchiarlo e farlo assomigliare a Leonard ... Leggi su amica (Di venerdì 1 luglio 2022)si dà alla politica? Secondo lo speaker radiofonico Howard Stern, l’attore e regista, attualmente impegnato sul set del suo film Maestro, avrebbe accettato di fargli daquando correrà per la Casa Bianca nel 2024. Foto Ansa Quanto sia serio questo annuncio è tutto da stabile. Ma gli americani hanno già dimostrato in passato di non badare troppo al background di chi mandano alla Casa Bianca. In fondo, hanno eletto sia un divo di Hollywood come Ronald Regan che un tycoon controverso come Donald Trump. Perché non un impenitente conduttore radiofonico? Che vuole farsi accompagnare in questa folle corsa da un beniamino del cinema:. Un trucco pazzesco quello usato super invecchiarlo e farlo assomigliare a Leonard ...

