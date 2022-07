È operativo da oggi il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (Di venerdì 1 luglio 2022) La sigla è Cvcn, Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale appunto, e si tratta di un nuovo ramo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: «Come previsto dalla normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica nonché dal dl 82 del 2021, è operativo da oggi presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (Cvcn) incardinato nel Servizio Certificazione e Vigilanza diretto da Andrea Billet». A renderlo noto, come riporta AdnKronos è l’Agenzia stessa. LEGGI ANCHE >>> Cybersicurezza, il sottosegretario Mulè: «Lo stato è protetto». Il problema restano le PMI Cos’è il Centro di Valutazione e Certificazione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 luglio 2022) La sigla è Cvcn,diNazionale appunto, e si tratta di un nuovo ramo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: «Come previsto dalla normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica nonché dal dl 82 del 2021, èdapresso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ildiNazionale (Cvcn) incardinato nel Servizioe Vigilanza diretto da Andrea Billet». A renderlo noto, come riporta AdnKronos è l’Agenzia stessa. LEGGI ANCHE >>> Cybersicurezza, il sottosegretario Mulè: «Lo stato è protetto». Il problema restano le PMI Cos’è ildi...

