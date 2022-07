“È nato alle 12.12”. L’annuncio della coppia della tv è arrivato: per lei è il primo figlio, per lui il quinto (Di venerdì 1 luglio 2022) Brian Austin Green e Sharna Burgess genitori. L’attore e la ballerina hanno coronato il loro sogno e nella giornata di martedì 28 giugno alle 12 e 12 è nato Zane Walker Green. La notizia circolava già da tempo, precisamente da quando i due erano stati beccati in vacanza alle Hawai. La pancia di lei non è passata inosservata e poco dopo è arrivata la conferma. per lui si tratta del quinto figlio mentre per Sharna è il primo. Brian Austin Green, noto per il ruolo di David in “Beverly Hills 90210”, ha avuto altri quattro figli prima di questo. Il primo, Kassius, è nato dalla relazione con Vanessa Marcil quando Brian aveva 28 anni. Oggi infatti il primogenito ne ha 20. Tre i figli avuti invece da Megan ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Brian Austin Green e Sharna Burgess genitori. L’attore e la brina hanno coroil loro sogno e nella giornata di martedì 28 giugno12 e 12 èZane Walker Green. La notizia circolava già da tempo, precisamente da quando i due erano stati beccati in vacanzaHawai. La pancia di lei non è passata inosservata e poco dopo è arrivata la conferma. per lui si tratta delmentre per Sharna è il. Brian Austin Green, noto per il ruolo di David in “Beverly Hills 90210”, ha avuto altri quattro figli prima di questo. Il, Kassius, èdalla relazione con Vanessa Marcil quando Brian aveva 28 anni. Oggi infatti ilgenito ne ha 20. Tre i figli avuti invece da Megan ...

