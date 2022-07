E’ morto il famigerato Sonny Barger | il fondatore degli Hells Angels

(Di venerdì 1 luglio 2022) Eraper un sacco di cose (alcol, droga, scorribande e affari loschi) ma famoso per aver fondato l’Motorcycle Club, il circolo dei motociclisti dell’angelo infernale: Ralph ‘, uno dei personaggi più controversi dell’America su due ruote ma al tempo stesso personaggio di spicco della controcultura hippie che ha contribuito ad alimentare con la leggenda di una vita irregolare ‘on the road’, ènella sua casa di Livermore, in California, all’età di 83 anni, in seguito ad un tumore. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla pagina ufficiale su Facebook di. “Se stai leggendo questo messaggio, saprai che non ci sono più. Ho chiesto che questa nota venga pubblicata subito dopo la mia dipartita – è scritto nel post – Ho ...

