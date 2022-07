È già in libertà il militare che al volante ha ucciso una donna nel Cosentino (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - È stato rimesso in libertà F.F., 38 anni, il sottufficiale dell'Esercito che era stato arrestato e posto ai domiciliari nella giornata di ieri, dopo che, la notte prima, la sua auto aveva violentemente impattato contro quella guidata da una donna di 47 anni, Simona Colonese, che è morta. Ferita, e ricoverata all'ospedale di Cosenza, la figlia 18enne che era a bordo con lei. Il fatto è avvenuto a Mendicino (Cosenza). L'uomo è accusato di omicidio stradale e, per quanto accertato nell'immediatezza dei fatti, guidava in stato di ebrezza. Stamattina, intanto, è stata effettuata l'autopsia sul corpo della vittima. Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - È stato rimesso inF.F., 38 anni, il sottufficiale dell'Esercito che era stato arrestato e posto ai domiciliari nella giornata di ieri, dopo che, la notte prima, la sua auto aveva violentemente impattato contro quella guidata da unadi 47 anni, Simona Colonese, che è morta. Ferita, e ricoverata all'ospedale di Cosenza, la figlia 18enne che era a bordo con lei. Il fatto è avvenuto a Mendicino (Cosenza). L'uomo è accusato di omicidio stradale e, per quanto accertato nell'immediatezza dei fatti, guidava in stato di ebrezza. Stamattina, intanto, è stata effettuata l'autopsia sul corpo della vittima.

