È finita la costruzione del muro al confine tra Polonia e Bielorussia, voluto dal governo polacco per respingere i migranti (Di venerdì 1 luglio 2022) Venerdì è stata completata la costruzione del muro che il governo polacco ha deciso di costruire al confine con la Bielorussia, con l’obiettivo di ostacolare l’arrivo dei migranti provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa. Negli ultimi mesi, infatti, il presidente bielorusso Leggi su ilpost (Di venerdì 1 luglio 2022) Venerdì è stata completata ladelche ilha deciso di costruire alcon la, con l’obiettivo di ostacolare l’arrivo deiprovenienti dal Medio Oriente e dall’Africa. Negli ultimi mesi, infatti, il presidente bielorusso

Pubblicità

ilpost : È finita la costruzione del muro al confine tra Polonia e Bielorussia, voluto dal governo polacco per respingere i… - 210261gpd : @ilgiornale Mi ricorda l'oppio nella costruzione delle ferrovie americane finita 1869 i cinesi Venivano pagati anch… - DossiCarla : Chiedo solo di bonificare e riqualificare una costruzione in area agricola, in realtà ormai finita in mezzo alle ca… - apulderico : ...c'era #siccità anche quando tutt'intorno la siccità non c'era. Figuriamoci adesso. Come è finita la costruzione… - turatimarco : @FabrizioCarfi @JunipersV @matteosalvinimi Se UNA centrale nucleare va in meltdown tutti dicono 'ma era sicurissima… -