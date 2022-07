E’ arrivata la bella estate di “ARENA TAN” di Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord tra cinema, teatro, musica, danza e spettacoli per bambini (Di venerdì 1 luglio 2022) E’ arrivata la bella estate di “ARENA TAN” di Teatri Associati di Napoli/teatro Area Nord tra cinema, teatro, musica, danza, spettacoli per bambini e famiglie, laboratori all’aperto fino al 29 settembre. Una rassegna diffusa, alla sua terza edizione, e ricca di offerte culturali tra gli spazi esterni del TAN, le terrazze di Chikù, il Parco Corto Maltese, la Villa Comunale di Scampia e l’Istituto Grenoble che ospiterà in partnership un workshop del coreografo francese Hervè Koubi per la prima volta a Napoli. La periferia Nord che diventa dunque ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) E’ladi “TAN” diditrapere famiglie, laboratori all’aperto fino al 29 settembre. Una rassegna diffusa, alla sua terza edizione, e ricca di offerte culturali tra gli spazi esterni del TAN, le terrazze di Chikù, il Parco Corto Maltese, la Villa Comunale di Scampia e l’Istituto Grenoble che ospiterà in partnership un workshop del coreografo francese Hervè Koubi per la prima volta a. La periferiache diventa dunque ...

