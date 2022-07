Dybala vicino all'Inter. Il sorpasso del Milan a quota 4,50 (Di venerdì 1 luglio 2022) La Juventus ha salutato Paulo Dybala. L'attaccante argentino, in bianconero dal 2015, può ora scegliere la sua prossima destinazione... Leggi su calciomercato (Di venerdì 1 luglio 2022) La Juventus ha salutato Paulo. L'attaccante argentino, in bianconero dal 2015, può ora scegliere la sua prossima destinazione...

Pubblicità

sportli26181512 : Dybala vicino all'Inter. Il sorpasso del Milan a quota 4,50: La Juventus ha salutato Paulo Dybala. L'attaccante arg… - Alby01987883 : @Erfaina1988 @Erfaina1988 secondo te, visto che ormai sembra che Vidal è vicino all'addio e a breve l'agente di San… - SamueleS14 : @LittlePrinceCm8 Non bastava l odio ingiustificato nei confronti di dybala. Ora siamo passati alle persone che gli… - spizzistan : #Dybala sempre più vicino al #Milan. Contatti positivi nella notte con gli agenti. Potrebbe essere il colpo champions per il Milan - CarlettoLecler1 : Dybala è sempre più vicino all'inter MA ATTENZIONE ARRIVA PINTO PINTO COL MONEY IN THE BANK -