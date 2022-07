Dybala | Vaciago | “Il procuratore di Paulo ha portato alla Rottura con la Juve”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 1 luglio 2022)- Ha parlato in una grande intervista il direttore di Tuttosportdel casoe dei motivi dellacon lantus. LE SUE PAROLE Sul marchiontus e sul progetto “La squadra forte è quella che potrà portare a diffondere il marchio nel mondo. Resta poi il tema della sostenibilità che Arrivabene cita tante volte. Non può essere altrimenti, dietro c’è una famiglia che ha fatto due aumenti di capitale importanti negli ultimi anni. C’è però l’esigenza di camminare con le proprie gambe e quindi chiarisce come la famiglia Agnelli ci sarà sempre, ma allo stesso tempo la squadra non deve dipendere dgenerosità della proprietà” Zaniolo e Milinkovic possono essere due obiettivi dellantus? “Con ...