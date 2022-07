Dybala | Gazzetta | “L’argentino è sospeso in quel di Milano”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 1 luglio 2022)- Come riporta la, Pauloè davvero conteso inditra Milan e Inter e vedremo chi la spunterà sul mercato. Ad oggi il ragazzo argentino ha davvero il grande appeal che in pochi hanno, ma il suo talento in termini di ingaggio è davvero molto alto e dopo Lukaku mettersi sulle spalle il grande Stipendio della Joya è davvero molto complicato. La squadra nerazzurra resta vigile, ma occhio al Milan che ci pensa in maniera davvero importante alle giuste condizioni.: “indi” è una possibilità, anche se per capire quando e come il colpo a effetto potrebbe andare in scena occorrerà aspettare e i tempi, ...