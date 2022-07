Dusan Vlahovic e Maria Becerra nuova coppia dell' estate? La cantante che ha stregato il bomber

Pubblicità

ciromagliulo26 : RT @La_Bianconera: ?? I nuovi numeri di maglia di #Chiesa e #Vlahovic: Federico prende la 7, Dusan ritorna #DV9! Ora sì che potete acquistar… - Napolicoleraa : RT @realwarriale2: Clamoroso: @federicochiesa scippa il 7 a Dusan #Vlahovic, che ora rimane senza numero di maglia. Clima sempre più rovent… - Xenoriax_ : RT @paolo_is_dead: @juventusfc avevo preso la 7 di vlahovic per mio figlio emanuele, 7 anni, come il 7 di dusan, il mio piccolo è disperato… - Pacifis98482587 : RT @realwarriale2: Clamoroso: @federicochiesa scippa il 7 a Dusan #Vlahovic, che ora rimane senza numero di maglia. Clima sempre più rovent… - KarlOne71 : RT @realwarriale2: Clamoroso: @federicochiesa scippa il 7 a Dusan #Vlahovic, che ora rimane senza numero di maglia. Clima sempre più rovent… -

L'attacco della Juve cambia i numeri di maglia. In particolare, Federico Chiesa e. È stata la stessa società bianconera a comunicarlo. In pratica, l'ex fiorentino si prende la 7 , un numero più consono alla sua posizione in campo al posto della 22; la 7 era di ...sembra proprio aver già dimenticato Carolina Stramare . L'attaccante serbo della Juventus , infatti, secondo molti rumors negli ultimi mesi avrebbe frequentato in gran segreto la Miss ...Marca ha stilato la classifica dei migliori giocatori della stagione 2021/2022. Karim Benzema primo, podio tutto Real Madrid. Leao il migliore della Serie A.Juventus, a chi andrà la numero sette. Con la maglia numero sette libera, orfana prima di Cristiano Ronaldo e poi di Dusan Vlahovic, la scelta è ricaduta su Federico Chiesa, esterno italiano attualmen ...