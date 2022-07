Draghi si dimentica del popolo italiano: così asserve l’Italia ai Paesi atlantici (Di venerdì 1 luglio 2022) Draghi non rappresenta né gli interessi, né la volontà degli italiani. L’atto più odioso da lui commesso è stato quello di aderire allo scambio, pattuito tra la Nato e il dittatore turco Erdogan, per avere l’assenso di quest’ultimo all’ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia in cambio dell’estradizione dei perseguitati curdi, che avevano trovato scampo proprio in questi ultimi due Paesi, fuggendo dalla loro naturale residenza nel nord della Siria. A chi gli ha chiesto perché abbia dato il suo assenso, Draghi ha risposto: “Chiedetelo a Svezia e Finlandia!”. È un atto obbrobrioso e riprovevole, nel quale certamente non può riconoscersi la stragrande maggioranza del popolo italiano, che è un popolo solidale, aperto all’accoglienza e soprattutto dedito ad aiutare i più bisognosi. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)non rappresenta né gli interessi, né la volontà degli italiani. L’atto più odioso da lui commesso è stato quello di aderire allo scambio, pattuito tra la Nato e il dittatore turco Erdogan, per avere l’assenso di quest’ultimo all’ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia in cambio dell’estradizione dei perseguitati curdi, che avevano trovato scampo proprio in questi ultimi due, fuggendo dalla loro naturale residenza nel nord della Siria. A chi gli ha chiesto perché abbia dato il suo assenso,ha risposto: “Chiedetelo a Svezia e Finlandia!”. È un atto obbrobrioso e riprovevole, nel quale certamente non può riconoscersi la stragrande maggioranza del, che è unsolidale, aperto all’accoglienza e soprattutto dedito ad aiutare i più bisognosi. Ma ...

