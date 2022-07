Draghi in versione “bandolero stanco” al Museo del Prado scatena i social: i meme tra rischio di crisi di governo e conversazioni surreali (Di venerdì 1 luglio 2022) Prima o poi doveva succedere anche per il riservatissimo e super-discreto presidente Draghi. La fotografia dell’agenzia spagnola Efe Noticias che ritrae il premier italiano in un’inedita versione da bandolero stanco, al telefono, seduto in solitaria ben lontano da tutti i presenti alla cena euroatlantica organizzata al Museo del Prado dal premier spagnolo Pedro Sanchez in occasione del vertice Nato di Madrid, è subito diventata virale. Questo perché lo scatto si è trasformato in espressione di sintesi di una giornata impegnativa non solo sul fronte internazionale, dopo la partecipazione al Consiglio Europeo, a cui ha fatto subito seguito il G7 in Germania e ancora il summit Nato a Madrid, ma anche molto caotica in Italia a causa delle fibrillazioni tra i partiti della maggioranza di ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Prima o poi doveva succedere anche per il riservatissimo e super-discreto presidente. La fotografia dell’agenzia spagnola Efe Noticias che ritrae il premier italiano in un’ineditada, al telefono, seduto in solitaria ben lontano da tutti i presenti alla cena euroatlantica organizzata aldeldal premier spagnolo Pedro Sanchez in occasione del vertice Nato di Madrid, è subito diventata virale. Questo perché lo scatto si è trasformato in espressione di sintesi di una giornata impegnativa non solo sul fronte internazionale, dopo la partecipazione al Consiglio Europeo, a cui ha fatto subito seguito il G7 in Germania e ancora il summit Nato a Madrid, ma anche molto caotica in Italia a causa delle fibrillazioni tra i partiti della maggioranza di ...

Pubblicità

GiovaQuez : 'L'Italia deve essere il primo pensiero dei politici italiani. Poi c'è l'altra versione, quella di chi come Draghi… - Dome689 : RT @Open_gol: Draghi in versione “bandolero stanco” al Museo del Prado scatena i social: i meme tra rischio di crisi di governo e conversaz… - Open_gol : Draghi in versione “bandolero stanco” al Museo del Prado scatena i social: i meme tra rischio di crisi di governo e… - Rodica17957578 : RT @Ariel48536344: Sto ascoltando in tutti i #TGRai (ma scommetto che il disco sia lo stesso anche altrove)la narrazione che 'Conte attacca… - Giuly0013 : RT @Ariel48536344: Sto ascoltando in tutti i #TGRai (ma scommetto che il disco sia lo stesso anche altrove)la narrazione che 'Conte attacca… -