Draghi ha mostrato come si schiva (senza fatica) la mina vagante Conte (Di venerdì 1 luglio 2022) Parafrasando Manzoni: Giuseppe Conte, chi era costui? Chi è quest’uomo che pasticcia con le marmellatine confezionate da Marco Travaglio col sostegno di un anziano sociologo e va in giro facendo dire ai suoi pochi sodali che il governo rischia, si può giusto pensare a un appoggio esterno? È una mina vagante, un politico che ha del tutto smarrito la strada, uno che per 24 ore ha indotto il mondo politico e tanto giornalismo a ritenere che qui crolla tutto adombrando persino «un problema democratico» basato sulle rivelazioni di Mimmo De Masi secondo il quale Beppe Grillo gli aveva detto che Conte gli aveva detto che sarebbe stato opportuno cacciare il legale di Volturara Appula dalla guida del Movimento. Dopodiché lo stesso avvocato ha prima tranquillizzato il Quirinale e poi ha dato rassicurazione allo stesso Mario ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 luglio 2022) Parafrasando Manzoni: Giuseppe, chi era costui? Chi è quest’uomo che pasticcia con le marmellatine confezionate da Marco Travaglio col sostegno di un anziano sociologo e va in giro facendo dire ai suoi pochi sodali che il governo rischia, si può giusto pensare a un appoggio esterno? È una, un politico che ha del tutto smarrito la strada, uno che per 24 ore ha indotto il mondo politico e tanto giornalismo a ritenere che qui crolla tutto adombrando persino «un problema democratico» basato sulle rivelazioni di Mimmo De Masi secondo il quale Beppe Grillo gli aveva detto chegli aveva detto che sarebbe stato opportuno cacciare il legale di Volturara Appula dalla guida del Movimento. Dopodiché lo stesso avvocato ha prima tranquillizzato il Quirinale e poi ha dato rassicurazione allo stesso Mario ...

