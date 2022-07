Draghi da Mattarella chiude il caso Conte "Niente governo senza i Cinque stelle: avanti fino alla fine" (Di venerdì 1 luglio 2022) Il premier assicura la pax coi grillini e giura: "Mai chiesto a Grillo di mandare via il leader". Quindi nega ogni rimpasto e dice: "È l’ultimo esecutivo che guido e non sono disposto a guidarne un altro con un’altra maggioranza" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Il premier assicura la pax coi grillini e giura: "Mai chiesto a Grillo di mandare via il leader". Quindi nega ogni rimpasto e dice: "È l’ultimo esecutivo che guido e non sono disposto a guidarne un altro con un’altra maggioranza"

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Alta tensione Draghi-Conte, il leader M5s è salito al Colle per rappresentare, a Mattarella, in un incontro durato… - Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella per fare il punto sugli impegni internazionali #ANSA - Agenzia_Ansa : Draghi da Mattarella, punto su G7 e Nato. Con il presidente della Repubblica hanno parlato degli impegni internazio… - Stupormundi66 : RT @dariodangelo91: Da quanto filtra dal #Quirinale, #Draghi avrebbe assicurato al presidente #Mattarella: 'Andiamo avanti'. Insomma: per c… - FabioFZ3 : RT @LiberoPetrucci: Draghi nomina il nipote di Mattarella al vertice di Invitalia. Avete rotto il cazzo. -