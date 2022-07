Dopo il ban degli USA Huawei lascia il posto sul podio ad un nuovo brand | ma quale?

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 1 luglio 2022)continua a subire perdite da non poco, tant’è che la società non sta più facendo i numeri di vendita di cui si poteva vantare in precedenza. A cosa è dovuto ciò? I dati statistici parlano chiaro – Computermagazine.itè stata bannata da diverso tempo, ormai, dagli USA, precisamente nel mondosmartphone, tuttavia non sono stati pochi coloro che si sono chiesti chi potesse prendere ildi questa compagnia così tanto famosa all’interno di una classifica. Ricordate che l’azienda sia stata soggetta ad una grande evoluzione tecnologica dal punto di vista della serie P e da quella dei Mate, i quali hanno aumento la fama diin poco tempo. Le vendite di smartphone sono rapidamente crollate, e trovare qualcuno disa spendere centinaia, se non ...